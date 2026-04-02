Castle
Folge 2: Sie
42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Beckett und Singh haben sich versteckt, doch Rita macht sie ausfindig und bietet ihre Hilfe an. Wie sich herausstellt, gab es im Justizministerium mehrere Morde. Außerdem hat eine alte Datenbanksuche Becketts ein Ergebnis ausgespuckt: LokSat 2011 BD. Hinter diesem Code steckt ein gefährlicher Mann, der ordentlich Dreck am Stecken hat und nun alles dafür tut, um sämtliche Mitwisser zu eliminieren.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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