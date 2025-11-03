Castle
Folge 21: Das Ende aller Tage
42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
In Castles Detektei bricht während eines Stromausfalls ein Mann mit einer Axt ein - bevor er Alexis und Hayley etwas antun kann, bricht er tot zusammen. Wie sich herausstellt, war Gabriel Shaw aus der Psychiatrie ausgebrochen: Er war fest davon überzeugt, dass die Apokalypse naht und glaubte auch zu wissen, wer der Antichrist ist. Doch hat ihn wirklich ein Dämon auf dem Gewissen? Wie erwartet lässt sich Castle von dem rätselhaften, überirdischen Fall schnell mitreißen ...
