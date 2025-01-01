Casual
Folge 5: Mom
25 Min.Ab 12
Nachdem Valerie ihren Ex-Mann in flagranti mit einer anderen erwischt hat, zieht sie mit ihrer Teenagertochter Laura bei ihrem Bruder Alex ein. Der ewige Junggeselle hat mit der Entwicklung des Datingportals Snooger ein Vermögen gemacht. Spontan beschließt Valerie, dort nach einer neuen Liebe zu suchen - mit chaotischen Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Casual
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited