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Caught in the Act: Double Life

MTV liveStaffel 1Folge 3vom 07.08.2026
Da ist doch was faul!

Da ist doch was faul!Jetzt kostenlos streamen

Caught in the Act: Double Life

Folge 3: Da ist doch was faul!

40 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Nach dem Verlust ihrer Eltern wird Sha die Vormundin ihrer jüngeren Schwestern Tokyo und Ashayla. Doch die beiden fühlen sich aufgrund von Shas unerklärlicher Distanziertheit in letzter Zeit alleingelassen. Welche Geheimnisse verbirgt Sha?

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