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Trash TV

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 14: Trash TV

13 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Man will eigentlich nicht hinschauen, aber man muss. Trash TV ist wie ein Unfall auf der Autobahn. Wer hat sich den Dreck ausgedacht und wieso ist er so erfolgreich? Geht es immer noch schlimmer? Der Trash-Talker Ingmar Stadelmann begibt sich für uns in die tiefste Hölle der Fernsehunterhaltung.

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

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