Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FC Bayern

FC BayernJetzt kostenlos streamen

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 5: FC Bayern

13 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Von seinen Anhängern vergöttert, von allen anderen gehasst, dass ist der FCB. Und das der jedes Jahr Meister wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wann wurde der Verein gegründet und wie funktioniert so ein Riesenunternehmen überhaupt? Ingmar outet sich als Fan und macht sich auf die Suche nach den Gründen des Erfolgs.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Alle 2 Staffeln und Folgen