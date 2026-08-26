Staffel 2Folge 5vom 26.08.2026
FC BayernJetzt kostenlos streamen
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 5: FC Bayern
13 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Von seinen Anhängern vergöttert, von allen anderen gehasst, dass ist der FCB. Und das der jedes Jahr Meister wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wann wurde der Verein gegründet und wie funktioniert so ein Riesenunternehmen überhaupt? Ingmar outet sich als Fan und macht sich auf die Suche nach den Gründen des Erfolgs.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany