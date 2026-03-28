Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 3: Rainn Wilson
44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6
Schauspieler Rainn Wilson möchte Leslie, dem Kindermädchen seines Sohnes, zeigen, wie viel sie ihm und seiner Familie bedeutet. Deshalb renoviert er gemeinsam mit Jonathan und Drew Scott ihr Haus. Die Profis verwandeln die Küche und das Wohnzimmer in einen offenen Wohn- und Essbereich. Gemeinsam mit den Brüdern baut Wilson ein Spielhaus im Garten, der ebenfalls verschönert wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Entertainment GmbH