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Celebrity DIY: Stars packen an

Cheryl Hines

sixxStaffel 3Folge 6vom 23.05.2026
Cheryl Hines

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 6: Cheryl Hines

45 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6

Cheryl Hines' Assistentin Sarita hat acht Jahre lang geholfen, Hines' Tochter Catherine großzuziehen. Als Dank möchte die Schauspielerin Saritas ungenutzte Garage renovieren. Die Umbau-Profis Drew und Jonathan Scott helfen ihr bei dem Vorhaben, und es entsteht ein multifunktionales Gästehaus mit Büro, Schlafbereich, Bad und Küchenzeile.

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