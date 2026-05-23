Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 6: Cheryl Hines
45 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6
Cheryl Hines' Assistentin Sarita hat acht Jahre lang geholfen, Hines' Tochter Catherine großzuziehen. Als Dank möchte die Schauspielerin Saritas ungenutzte Garage renovieren. Die Umbau-Profis Drew und Jonathan Scott helfen ihr bei dem Vorhaben, und es entsteht ein multifunktionales Gästehaus mit Büro, Schlafbereich, Bad und Küchenzeile.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Entertainment GmbH