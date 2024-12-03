Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 03.12.2024: Jay Leno
45 Min.Folge vom 03.12.2024
Jay Leno bittet Jonathan und Drew um Hilfe bei einem ganz besonderen Geschenk für seinen lieben Freund, den er wie einen Sohn betrachtet. Da ein Neugeborenes unterwegs ist, möchte Jay die wachsende Familie mit einem neuen Badezimmer und einem liebevoll gestalteten Kinderzimmer in ihrem jahrhundertealten Haus überraschen. Die Brüder setzen sich mit viel Hingabe an die Arbeit, um einen funktionalen und charmantes Babyzimmer zu schaffen, das die Vorfreude auf das neue Familienmitglied zelebriert und die Grundlage für viele glückliche Erinnerungen legt.
