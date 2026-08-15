Staffel 1Folge 2vom 15.08.2026
BelastungsgrenzeJetzt kostenlos streamen
Celebrity Ex on the Beach
Folge 2: Belastungsgrenze
44 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Joey und Lorena können einfach nicht voneinander lassen. Ellie erträgt es nicht mehr, das anzusehen. Michael dreht Lateysha die kalte Schulter zu. Ein heißer Neuankömmling kommt jedoch sehr gut bei ihr an. Calum und Marisa flirten weiterhin.
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Celebrity Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3: MTV Germany & © Season 2-3: MTV