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Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 1Folge 2vom 15.08.2026
Belastungsgrenze

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Celebrity Ex on the Beach

Folge 2: Belastungsgrenze

44 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Joey und Lorena können einfach nicht voneinander lassen. Ellie erträgt es nicht mehr, das anzusehen. Michael dreht Lateysha die kalte Schulter zu. Ein heißer Neuankömmling kommt jedoch sehr gut bei ihr an. Calum und Marisa flirten weiterhin.

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