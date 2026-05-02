Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Celebrity Ex on the Beach

MTV liveStaffel 3Folge 10vom 02.05.2026
Feuerzeremonie

FeuerzeremonieJetzt kostenlos streamen

Celebrity Ex on the Beach

Folge 10: Feuerzeremonie

44 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 16

Die Villa wird von einer schockierenden Eliminierung erschüttert und Paige muss sich entscheiden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Celebrity Ex on the Beach
MTV live

Celebrity Ex on the Beach

Alle 2 Staffeln und Folgen