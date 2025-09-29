Smoothie, Simulator, Sturzflug – holen die Moderatoren alle Punkte?Jetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 29.09.2025: Smoothie, Simulator, Sturzflug – holen die Moderatoren alle Punkte?
30 Min.Folge vom 29.09.2025
Drei Moderatoren stellen sich spannenden Challenges: Kim Moquenco wagt beim Schloss Neuschwanstein einen spektakulären Paragliding-Sprung. Kim Hansmann trifft in Berlin einen Ernährungscoach, der ihr helfen soll, die richtige Ernährung bei MS zu finden. Dort muss sie einen Smoothie zubereiten und die genaue Grammanzahl der Zutaten schätzen. Schließlich versucht Kevin Hoffmann in Frankfurt, ein Flugzeug im Flugsimulator sicher zu landen. Werden sie die Punkte holen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© abm inclumedia e.V.