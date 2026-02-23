Was es bedeutet eine Frau UND behindert zu sein?Jetzt kostenlos streamen
CHALLENGE
Folge vom 23.02.2026: Was es bedeutet eine Frau UND behindert zu sein?
29 Min.Folge vom 23.02.2026
Raúl Krauthausen spricht in dieser Folge "Face to Face" mit Theaterschauspielerin und Performerin Saioa Alvarez Ruiz - unter anderem über eines ihrer Projekte: DOUBLE TROUBLE. Oder einfach gesagt: Was bedeutet es, eine Frau UND behindert zu sein?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© abm inclumedia e.V.