CHALLENGE

Was es bedeutet eine Frau UND behindert zu sein?

Kabel EinsFolge vom 23.02.2026
Was es bedeutet eine Frau UND behindert zu sein?

Folge vom 23.02.2026: Was es bedeutet eine Frau UND behindert zu sein?

29 Min.Folge vom 23.02.2026

Raúl Krauthausen spricht in dieser Folge "Face to Face" mit Theaterschauspielerin und Performerin Saioa Alvarez Ruiz - unter anderem über eines ihrer Projekte: DOUBLE TROUBLE. Oder einfach gesagt: Was bedeutet es, eine Frau UND behindert zu sein?

