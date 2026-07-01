Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

New York, New York

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.07.2026
Joyn+
New York, New York

New York, New YorkJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 1: New York, New York

23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike Flaherty, stellvertretender Bürgermeister von New York City, steht vor einem Berg von Problemen: Weil wieder einmal die Müllabfuhr streikt, droht sich die Stadt in einen stinkenden Haufen Unrat zu verwandeln. Außerdem verspricht ein Statement des Bürgermeisters, weiteres Unheil heraufzubeschwören. Dazu kommt privater Trouble: Mike muss endlich seiner Lebenssituation ins Auge sehen - Ashley fordert eine klare Entscheidung von ihm, wie er zu ihr steht ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen