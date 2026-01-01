Chaos City
6 StaffelnAb 12
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Chaos City
Mike Flaherty, stellvertretender Bürgermeister New Yorks, ist die rechte Hand seines verpeilten Chefs Randall Winston, dem Bürgermeister der Stadt. Im Alltag kämpft Mike an allen Fronten zugleich: Politik, nervige Mitarbeiter und sein Privatleben lassen den Perfektionisten einfach nicht zur Ruhe kommen. Ab Staffel vier wird Mike von Frauenschwarm Charlie Crawford abgelöst. Der Charmeur sorgt auf seine ganz eigene Weise für gepflegtes Chaos ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.
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