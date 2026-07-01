Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Der Wettkampf

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10vom 01.07.2026
Joyn+
Der Wettkampf

Der WettkampfJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 10: Der Wettkampf

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Thanksgiving wird von den Politikern nach allen Regeln der Kunst ausgeschlachtet. Diesmal haben sie sich vorgenommen, ihre Wähler zu bekochen und kostenlose Mahlzeiten an Obdachlose auszugeben. Dabei kommt es zum Wettstreit zwischen den Büros des Bürgermeisters und des Stadtrats. Währenddessen versucht James, eine langjährige Beziehung zu beenden ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen