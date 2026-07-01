Chaos City
Folge 12: Der große Schnupfen
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
In Ashleys Fernsehsendung soll Bürgermeister Winston mit Charlie Morris ein Streitgespräch über Großmärkte und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft führen. Kurz vor der Sendung werden die Männer von einer Krankheit außer Gefecht gesetzt. Mike und Ashley sollen die beiden ersetzen - und das führt zu einer Diskussion, die so gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Zudem spielt Gordon Berater in Liebesdingen - und das geht gehörig schief.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.