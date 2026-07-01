Chaos City
Folge 13: Die Trennungs-Kiste
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike und Ashley haben sich getrennt - und das ausgerechnet in der Weihnachtszeit. Ashley hat ein Jobangebot angenommen und ist nach Los Angeles gezogen. Mike überlegt nun, ihr die Habseligkeiten zu schicken, die sie bei ihm vergessen hat. Er gibt sich seinen Kollegen gegenüber zwar gefasst, aber Gordon und die anderen müssen bald feststellen, dass es im Büro drunter und drüber geht.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.