Chaos City
Folge 14: Eine peinliche Nacht
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Allmählich spricht sich herum, dass Mike wieder Single ist. Eines Tages hat er eine Verabredung mit der stellvertretenden Staatsanwältin Danielle. Leider läuft der Abend nicht ganz wie erwartet - und das liegt hauptsächlich daran, dass Mike die Trennung von Ashley noch nicht überwunden hat. Auch Paul hat ein seltsames Date: Er erhält eine Einladung von seinem "Fanclub". Als er dort auftaucht, wartet allerdings eine Überraschung auf ihn.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.