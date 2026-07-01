Chaos City
Folge 15: Die Neue
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Der Stadtratsvorsitzende Rosen hat eine neue Sprecherin eingestellt: Gabriella Sanchez. Mike versucht sofort, sie einzuschüchtern und zu bestechen, um herauszufinden, wo ihre Grenzen liegen. Doch bei der Dame gerät Mike an die Falsche. Paul gesteht Gordon derweil, dass er seit vier Jahren mit keiner Frau mehr zusammen war. Als seine Bekanntschaft Claudia nun den nächsten Schritt gehen will, steigt seine Nervosität ins Unermessliche.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.