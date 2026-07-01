Chaos City
Folge 16: Auf Freiersfüßen
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike wird am Valentinstag versetzt und bittet Nikki, ihn zu verkuppeln. Gordon erhält derweil eine Einladung von seinem Ex-Freund Spence, die einen äußerst unerwarteten Verlauf nimmt. Gordon reagiert eifersüchtig und spielt Spence vor, dass Mike und er ein glückliches Paar sind. Und auch das gemütliche Valentins-Dinner von Paul und Claudia läuft schnell aus dem Ruder.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.