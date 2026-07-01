Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Auf Freiersfüßen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 16vom 01.07.2026
Joyn+
Auf Freiersfüßen

Auf FreiersfüßenJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 16: Auf Freiersfüßen

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike wird am Valentinstag versetzt und bittet Nikki, ihn zu verkuppeln. Gordon erhält derweil eine Einladung von seinem Ex-Freund Spence, die einen äußerst unerwarteten Verlauf nimmt. Gordon reagiert eifersüchtig und spielt Spence vor, dass Mike und er ein glückliches Paar sind. Und auch das gemütliche Valentins-Dinner von Paul und Claudia läuft schnell aus dem Ruder.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen