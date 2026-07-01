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Chaos City

(K)eine große Affäre

ProSieben FUNStaffel 1Folge 17vom 01.07.2026
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Folge 17: (K)eine große Affäre

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Die Presse erfährt von einem brisanten Gerücht: Der Bürgermeister soll eine Affäre haben. Mike gibt alles, um die üble Nachrede zu stoppen. Dann aber steht Winstons 50. Geburtstag an. Das Großereignis lässt den Bürgermeister einige essenzielle Entscheidungen seines Lebens hinterfragen: Hat er sich etwa doch in eine andere Frau verliebt?

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