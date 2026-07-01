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Kaltgestellt

ProSieben FUNStaffel 1Folge 21vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 21: Kaltgestellt

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike will sich von seiner Freundin trennen. Trotzdem lässt er sich auf eine letzte Liebesnacht mit ihr ein. Für Mike ist die Sache damit erledigt - für seine Ex hingegen nicht: Sie beichtet ihm, dass sie Mutter werden will und dafür das benutzte Kondom tiefgefroren hat. Der Diebstahl setzt Mike derart unter Druck, dass er sogar bereit ist, bei seiner ehemaligen Freundin einzubrechen, um das Kondom zu vernichten.

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