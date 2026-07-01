Chaos City
Folge 21: Kaltgestellt
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike will sich von seiner Freundin trennen. Trotzdem lässt er sich auf eine letzte Liebesnacht mit ihr ein. Für Mike ist die Sache damit erledigt - für seine Ex hingegen nicht: Sie beichtet ihm, dass sie Mutter werden will und dafür das benutzte Kondom tiefgefroren hat. Der Diebstahl setzt Mike derart unter Druck, dass er sogar bereit ist, bei seiner ehemaligen Freundin einzubrechen, um das Kondom zu vernichten.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.