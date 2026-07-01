Chaos City
Folge 3: Jede Menge Müll
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike und der Bürgermeister arbeiten rund um die Uhr und haben weitere harte Wochen vor sich, denn ein aktueller Müllstreik hält die Stadtverwaltung in Atem. Leider gestalten sich die Verhandlungen schwierig - und das hat auch Auswirkungen auf Mikes Privatleben: Er ist erst vor Kurzem mit seiner Freundin Ashley zusammengezogen. Die wenige gemeinsame Zeit belastet ihre Beziehung.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.