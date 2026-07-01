Chaos City
Folge 4: Interview mit Folgen
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike gewährt einer TV-Journalistin ein Interview für eine Story über den "zweiten Mann nach dem Bürgermeister". Das bringt ihm einige Unannehmlichkeiten, denn Ashley fühlt sich durch eine seiner Äußerungen während des Interviews schwer beleidigt. Zudem muss er ein weiteres Feuer löschen: Gordon hat Bürgermeister Winston ein Projekt nahegelegt, ohne vorher mit Mike zu sprechen. Dieses Vorhaben könnte Winston in Teufels Küche bringen ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.