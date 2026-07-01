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Rivalen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 5: Rivalen

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Weil der ehemalige Bürgermeister Art Garfield die amtierende Stadtregierung ständig kritisiert, denken sich Mike und seine Mitarbeiter etwas aus, um den ewigen Nörgler ruhigzustellen: Sie benennen einen Brunnen der Stadt nach ihm. Bei der Zeremonie der Namensgebung kommt es zu einem Wortgefecht zwischen Art Garfield und Bürgermeister Winston - mit fatalen Folgen ...

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