Bürgermeister für einen TagJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 9: Bürgermeister für einen Tag
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Bürgermeister Winston steht unter schwerem Beschuss der Presse, seitdem er seine geplanten Budgetkürzungen bekannt gegeben hat. Mike versucht, mit Image-Arbeit die Situation zu retten: Der Gewinner des "Bürgermeister für einen Tag"-Wettbewerbs an den öffentlichen Schulen wird ins Rathaus eingeladen. Zur Überraschung aller ist der Gewinner kein Schüler - sondern der Hausmeister einer der Schulen. Dieser soll nun die Presse besänftigen - doch der Schuss geht nach hinten los ...
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.