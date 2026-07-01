Chaos City
Folge 12: Double mit Bart
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Während der Weihnachtszeit lädt der Bürgermeister von New York den kleinen Justin zu seiner täglichen Pressekonferenz ein. Während des Gesprächs erzählt Winston unvorsichtigerweise, dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt: An diese Tatsache müssten sich die Kinder seiner Meinung nach gewöhnen. Justin beginnt, ob dieser grausamen Wahrheit zu weinen. Nun liegt es an Mike, den Fehler auszubügeln und die Kids wieder an Santa Claus glauben zu lassen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.