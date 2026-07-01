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Im Augenblick der Wahrheit

ProSieben FUNStaffel 2Folge 13vom 01.07.2026
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Folge 13: Im Augenblick der Wahrheit

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Als die Silvesterparty im Haus des Bürgermeisters außer Kontrolle gerät, bleibt das nicht ohne Folgen. Besonders für Nikki und Mike gibt es Anlass für peinliche Betroffenheit. An diesem Abend geschieht nämlich Folgendes: Nikki wird von ihrer neuen Flamme Jay hintergangen - und der fürsorgliche Mike rächt sie. Doch das ist nicht alles: Mike landet schließlich mit Nikki in den Federn. Inzwischen stellt Stacey ausgerechnet James' Männlichkeit in Frage.

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