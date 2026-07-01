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Große und kleine Sorgen

ProSieben FUNStaffel 2Folge 14vom 01.07.2026
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Folge 14: Große und kleine Sorgen

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Bei einem Wettrennen im Büro sind zwei Stühle demoliert worden. Ersatz beim zuständigen Angestellten zu bekommen, erweist sich jedoch als äußerst schwer ... Mikes Chef, der Bürgermeister, hat ein ganz anderes Problem: Er soll ein zweites Buch schreiben - sein erstes Werk wurde jedoch von einem Ghostwriter verfasst! Mikes Einfallsreichtum ist wieder einmal gefragt. Er selbst hingegen hat mit einem wirklichen Problem zu kämpfen. Ein Besuch beim Arzt gibt Grund zur Besorgnis ...

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