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Chaos City

Der Fluch

ProSieben FUNStaffel 2Folge 16vom 01.07.2026
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Folge 16: Der Fluch

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Stacey beabsichtigt, von zu Hause auszuziehen und sich eine eigene Wohnung zu mieten - sehr zum Missfallen ihrer Großmutter. Sie beschuldigt Mike, für die "Eskapaden" ihrer Enkelin verantwortlich zu sein, und spricht einen Fluch über ihn aus. Natürlich glaubt Mike nicht an diesen Hokuspokus. Trotzdem muss er zugeben, dass er seitdem ziemliches Pech hat, und dass dies auch auf andere abfärbt. Außerdem bestreitet sein Chef, der Bürgermeister, dass er immer schlechter hört.

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