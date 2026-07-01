Chaos City
Folge 16: Der Fluch
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Stacey beabsichtigt, von zu Hause auszuziehen und sich eine eigene Wohnung zu mieten - sehr zum Missfallen ihrer Großmutter. Sie beschuldigt Mike, für die "Eskapaden" ihrer Enkelin verantwortlich zu sein, und spricht einen Fluch über ihn aus. Natürlich glaubt Mike nicht an diesen Hokuspokus. Trotzdem muss er zugeben, dass er seitdem ziemliches Pech hat, und dass dies auch auf andere abfärbt. Außerdem bestreitet sein Chef, der Bürgermeister, dass er immer schlechter hört.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.