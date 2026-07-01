Chaos City
Folge 20: Besuch vom Papst
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Der Papst persönlich hat die Stadt mit seinem Besuch beehrt. Nachdem das Oberhaupt der katholischen Kirche auch im Rathaus zu Gast war, verspürt Mikes Chef, der Bürgermeister, plötzlich den Wunsch, eine ebenso außergewöhnliche Wirkung auf seine Wähler zu haben. Mike, der inzwischen ein religiöses Erlebnis hatte, weiß nicht, wie er das schaffen soll. Währenddessen fädelt Gordon eine Begegnung zwischen Nikki und seinem besten Freund ein, die nicht unproblematisch verläuft.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.