Chaos City
Folge 5: Schwarz und Schweiß
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Der Bürgermeister will für Fitness und Gesundheit werben. Nach dem Motto "Joggen ist gesund!" soll Gordon zu diesem Zweck ein paar Runden Lauftraining im Central Park absolvieren. Doch dort verhaften ihn zwei Polizisten - nicht wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern wegen seiner dunklen Hautfarbe. Gordon ist außer sich vor Wut und will diese skandalöse Behandlung publik machen. Mike befürchtet nun, dass mächtiger Ärger auf ihn zukommt.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.