Chaos City
Folge 6: Das Großmaul
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike muss ein neues Problem meistern: Während einer Werbeveranstaltung für seine Autobiografie hat der Bürgermeister erkannt, dass er nicht so populär ist wie ein bekannter Radiomoderator. Zu Mikes Leidwesen stimmt der Bürgermeister einer Scheinwahl gegen den Moderator zu, um so die Herzen und Stimmen der New Yorker für sich zu gewinnen. Inzwischen versuchen die Frauen im Büro, die Aufmerksamkeit des gut gebauten Wasserlieferanten für sich zu gewinnen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.