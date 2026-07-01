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Der 30. Geburtstag

ProSieben FUNStaffel 2Folge 7vom 01.07.2026
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Folge 7: Der 30. Geburtstag

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mikes 30. Geburtstag rückt immer näher. Er erinnert sich an ein Versprechen, das er seiner Highschool-Freundin Renee Miller gegeben hat: Demnach würden sie sich auf dem Dach des Empire State Buildings treffen - falls sie beide nicht bis zum 30. Lebensjahr verheiratet sein sollten. Beide halten sich an ihr Versprechen ... Inzwischen versucht der Bürgermeister herauszufinden, ob sein Neffe vielleicht schwul ist.

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