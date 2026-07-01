Chaos City
Folge 7: Der 30. Geburtstag
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mikes 30. Geburtstag rückt immer näher. Er erinnert sich an ein Versprechen, das er seiner Highschool-Freundin Renee Miller gegeben hat: Demnach würden sie sich auf dem Dach des Empire State Buildings treffen - falls sie beide nicht bis zum 30. Lebensjahr verheiratet sein sollten. Beide halten sich an ihr Versprechen ... Inzwischen versucht der Bürgermeister herauszufinden, ob sein Neffe vielleicht schwul ist.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.