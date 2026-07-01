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ProSieben FUNStaffel 2Folge 8vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 8: TV total!

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike trifft sich mit der attraktiven Lisa, einer Autorin der Seifenoper "All My Children". Dabei stellt er überrascht fest, dass Lisas privates Liebesleben in der populären Serie aufgegriffen wird. Als in der Show schließlich Neuzugang Mick Flannery einsteigt, muss er mitansehen, wie seine persönlichen Schlafzimmergeheimnisse weitererzählt werden.

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