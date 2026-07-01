Chaos City
Folge 9: Besuch von Muttern
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Als hätte er nicht schon genug damit zu tun, seinem Boss, dem Bürgermeister, aus den vielen Fettnäpfchen zu helfen, bahnen sich für Mike neue Schwierigkeiten an: Seine Mutter kommt unerwartet zu Besuch. Die nette Dame versteht sich für seinen Geschmack viel zu gut mit dem Bürgermeister. Und das bleibt natürlich wieder einmal nicht ohne Folgen - die Mike dann bereinigen muss. Unterdessen geht Nikki mit Bauchredner Steve aus, dessen Puppe viel romantischer ist als er.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.