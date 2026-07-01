Chaos City
Folge 1: Simulanten
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Eigentlich wollte Mike mit einem Trick nur seine Anonymität bewahren, doch der Schuss geht nach hinten los: Er wird zum Helden, als es so aussieht, als ob er einen führerlosen Kinderwagen im Central Park gerettet hat. Seine "Heldentat" überschattet die Bekanntmachung des Bürgermeisters, dass er sich zur Wiederwahl stellen will. Außerdem freundet sich das Covergirl der "Sports Illustrated", Heidi Klum, mit Mike an - das sorgt für Aufregung.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Paramount Pictures International Ltd.