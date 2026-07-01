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ProSieben FUNStaffel 3Folge 1vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 1: Simulanten

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Eigentlich wollte Mike mit einem Trick nur seine Anonymität bewahren, doch der Schuss geht nach hinten los: Er wird zum Helden, als es so aussieht, als ob er einen führerlosen Kinderwagen im Central Park gerettet hat. Seine "Heldentat" überschattet die Bekanntmachung des Bürgermeisters, dass er sich zur Wiederwahl stellen will. Außerdem freundet sich das Covergirl der "Sports Illustrated", Heidi Klum, mit Mike an - das sorgt für Aufregung.

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