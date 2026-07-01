Chaos City
Folge 13: Taxi Driver
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike ist fassungslos: Nikki und Arthur sind über beide Ohren verliebt und schweben im siebten Himmel. Mike, der nicht aufhören kann, an Nikki zu denken, versucht alles, um das traute Glück zu stören. Er geht sogar so weit, dass er - natürlich eher unbeabsichtigt - einen Taxifahrerstreik auslöst. Mike spielt nun selbst Taxifahrer und fährt den nichts ahnenden Arthur aus Nikkis Leben.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.