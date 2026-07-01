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Undercover

ProSieben FUNStaffel 3Folge 16vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 16: Undercover

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Der Valentinstag naht. Mike und seine Freundin Nikki versuchen, ihre Beziehung auf eine andere Ebene zu bringen: ins Bett. Sie suchen sich ein romantisches Hotel, um die Nacht gemeinsam zu verbringen - mit dem Ergebnis, dass Nikki wegen Aufforderung zur Prostitution verhaftet wird. Inzwischen hat Mikes Chef ein neues Desaster angerichtet: Er hat mit seinen Mitarbeitern an einer Überwachungsaktion teilgenommen - mit katastrophalem Ergebnis.

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