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Angeklagt

ProSieben FUNStaffel 3Folge 17vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 17: Angeklagt

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Stacy hat eine Tante, die sich noch lange nicht zum "alten Eisen" zählt: Marie begeistert sich für James, und das kommt ihm sehr gelegen - hegt er doch schon lange den Wunsch, mit einer älteren Frau auszugehen. Inzwischen sind Mike und Nikki übereingekommen, ihre Beziehung noch geheim zu halten. Kurz darauf gibt es Arbeit für Mike: Der Bürgermeister fühlt sich zu jemandem aus seinem Umkreis hingezogen - und das ist natürlich mit Problemen verbunden.

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