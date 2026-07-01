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Chaos City

Die Hand Gottes

ProSieben FUNStaffel 3Folge 18vom 01.07.2026
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Folge 18: Die Hand Gottes

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike gerät in Schwierigkeiten: Er hat den Bürgermeister überredet, seinen politischen Mentor Owen Joyce zum Leiter des städtischen Millennium-Projekts zu ernennen. Kurz darauf gibt sich Owen als der neue Messias aus. Mike sieht ein, dass sein Vorbild vielleicht doch nicht der beste Mann für die Aufgabe ist. Inzwischen hat James eine Verabredung mit Stacys Tante Marie, und Gordon gibt seinen Hund Rags in Pauls Obhut, was ebenfalls Probleme aufwirft.

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