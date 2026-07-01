Chaos City
Folge 18: Die Hand Gottes
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike gerät in Schwierigkeiten: Er hat den Bürgermeister überredet, seinen politischen Mentor Owen Joyce zum Leiter des städtischen Millennium-Projekts zu ernennen. Kurz darauf gibt sich Owen als der neue Messias aus. Mike sieht ein, dass sein Vorbild vielleicht doch nicht der beste Mann für die Aufgabe ist. Inzwischen hat James eine Verabredung mit Stacys Tante Marie, und Gordon gibt seinen Hund Rags in Pauls Obhut, was ebenfalls Probleme aufwirft.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.