Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Verrückt nach Heidi

ProSieben FUNStaffel 3Folge 2vom 01.07.2026
Joyn+
Verrückt nach Heidi

Verrückt nach HeidiJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 2: Verrückt nach Heidi

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike verabredet sich mit Heidi Klum zum Essen und genießt den Abend. Was ihm allerdings weniger gefällt, ist, dass er sich schon am nächsten Tag in einer kompromittierenden Position auf den Titelblättern der Tageszeitungen bewundern kann. Aber das ist nicht sein einziges Problem: Inzwischen glaubt Nikki nämlich, sich in Mike verliebt zu haben - Komplikationen sind programmiert. Auch Mikes Chef, der Bürgermeister, kann sich über Missgeschicke anderer prächtig amüsieren.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen