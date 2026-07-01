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Chaos City

Echte Männer

ProSieben FUNStaffel 3Folge 4vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 4: Echte Männer

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike versucht, einen schwerreichen Wähler dazu zu überreden, etwas Geld zu spenden. Das Unternehmen erweist sich als weitaus schwieriger als erwartet: Mike muss, bevor er das heiß ersehnte Geld in die Finger bekommen kann, zunächst einmal an einem Jagdausflug teilnehmen und ein Tier erlegen - und das ist alles andere als einfach. Inzwischen unterrichtet Janelle Stacy darin, wie man am besten mit Stuart umgeht, der für einen Tag lang zu ihrem Boss ernannt wurde.

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