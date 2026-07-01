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Chaos City

Das starke Geschlecht

ProSieben FUNStaffel 3Folge 6vom 01.07.2026
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Folge 6: Das starke Geschlecht

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike steht vor einer schweren Aufgabe: Sein Boss wurde fotografiert, als er einen Baseball "wie ein Mädchen" warf. Nun soll Mike ihm ein Macho-Image verpassen. Als dann aber der Bürgermeister, Mike und Paul von einer Teenagerin beraubt werden, kann auch der ausgebuffte Mike nichts mehr ausrichten. Inzwischen verliebt sich Stuart ausgerechnet in Deidre - eine Frau, die mindestens genauso abscheulich ist wie er.

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