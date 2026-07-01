Chaos City
Folge 6: Das starke Geschlecht
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike steht vor einer schweren Aufgabe: Sein Boss wurde fotografiert, als er einen Baseball "wie ein Mädchen" warf. Nun soll Mike ihm ein Macho-Image verpassen. Als dann aber der Bürgermeister, Mike und Paul von einer Teenagerin beraubt werden, kann auch der ausgebuffte Mike nichts mehr ausrichten. Inzwischen verliebt sich Stuart ausgerechnet in Deidre - eine Frau, die mindestens genauso abscheulich ist wie er.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.