Chaos City
Folge 7: Alte Kameraden
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Auf Mike wartet eine Überraschung: Er muss erfahren, dass Nate Scott, ein guter Freund aus der Kindheit, mehr mit Gordon gemein hat, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Mike ist sprachlos; es bereitet ihm ziemliche Schwierigkeiten, mit dieser Enthüllung fertig zu werden. Indes unterrichtet Paul in der Zwischenzeit Stacy in der hohen Kunst, ein Geizhals zu sein. Niemand kann voraussehen, wie sich seine Ratschläge bei der armen Stacy auswirken.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.