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Chaos City

Alte Kameraden

ProSieben FUNStaffel 3Folge 7vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 7: Alte Kameraden

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Auf Mike wartet eine Überraschung: Er muss erfahren, dass Nate Scott, ein guter Freund aus der Kindheit, mehr mit Gordon gemein hat, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Mike ist sprachlos; es bereitet ihm ziemliche Schwierigkeiten, mit dieser Enthüllung fertig zu werden. Indes unterrichtet Paul in der Zwischenzeit Stacy in der hohen Kunst, ein Geizhals zu sein. Niemand kann voraussehen, wie sich seine Ratschläge bei der armen Stacy auswirken.

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