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Chaos City

Die Spritztour

ProSieben FUNStaffel 4Folge 11vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 11: Die Spritztour

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Bürgermeister Winston will sein geliebtes 66er Mustang-Cabrio, auf das Mike ein Auge geworfen hat, auf seinem Parkplatz abstellen. Weil dort Paul seinen uralten Cadillac geparkt hat, benutzt Winston vorübergehend die für Senator McTierney reservierte Lücke. Prompt lässt der das Cabrio abschleppen. Durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse landet der Wagen dann aber in der Schrottpresse.

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