Chaos City
Folge 11: Die Spritztour
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Bürgermeister Winston will sein geliebtes 66er Mustang-Cabrio, auf das Mike ein Auge geworfen hat, auf seinem Parkplatz abstellen. Weil dort Paul seinen uralten Cadillac geparkt hat, benutzt Winston vorübergehend die für Senator McTierney reservierte Lücke. Prompt lässt der das Cabrio abschleppen. Durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse landet der Wagen dann aber in der Schrottpresse.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.