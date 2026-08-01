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Chaos City

Falsch gedacht!

ProSieben FUNStaffel 4Folge 17vom 01.08.2026
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Chaos City

Folge 17: Falsch gedacht!

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Aufgrund des alarmierend schlechten Images der Stadt und ihrer Bewohner beschließt der Bürgermeister, fünf so genannte "gute Samariter", die sich um ihre Mitmenschen verdient gemacht haben, mit einem Preis zu ehren. Wie sich schnell herausstellt, haben Mike und Caitlin allergrößte Mühe, fünf solche Personen ausfindig zu machen. Mike hat auch ein persönliches Problem: Er versucht, zu Gordons neuem Freund Alex freundlich zu sein - doch der fasst das ganz falsch auf.

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