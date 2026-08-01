Der SchweineflüstererJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 18: Der Schweineflüsterer
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Auf dem Gelände, auf dem die Farmer ihre Erzeugnisse verkaufen, soll ein Kunstzentrum entstehen. Ein Tomatenproduzent widersetzt sich allerdings den Umzugsplänen. Mike will sich mit dem Mann namens Stepnowski treffen und überredet James, ihn zu begleiten. Mike hofft auf James' Erfahrungen als Farmer. Bei dem Treffen stellt sich heraus, dass James den Mann kennt: Es ist sein alter Rivale in der Schweinezucht - und Stepnowski hat bisher immer gewonnen.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.