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Chaos City

Der Schweineflüsterer

ProSieben FUNStaffel 4Folge 18vom 01.08.2026
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Folge 18: Der Schweineflüsterer

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Auf dem Gelände, auf dem die Farmer ihre Erzeugnisse verkaufen, soll ein Kunstzentrum entstehen. Ein Tomatenproduzent widersetzt sich allerdings den Umzugsplänen. Mike will sich mit dem Mann namens Stepnowski treffen und überredet James, ihn zu begleiten. Mike hofft auf James' Erfahrungen als Farmer. Bei dem Treffen stellt sich heraus, dass James den Mann kennt: Es ist sein alter Rivale in der Schweinezucht - und Stepnowski hat bisher immer gewonnen.

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