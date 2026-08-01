Chaos City
Folge 5: Der Schein trügt
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Caitlin spielt sich ganz geschickt immer mehr in den Vordergrund. Um seine Position zu festigen, stellt Mike sein gutes Verhältnis zu seinem Chef besonders heraus - mit dem Ergebnis, dass nun alle Welt glaubt, zwischen ihm und dem Bürgermeister bestehe eine private Beziehung.
Alle Staffeln im Überblick
Chaos City
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Paramount Pictures International Ltd.